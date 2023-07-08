"Для этого мы и вернулись". Командир "Азова" заявил, что продолжит воевать
На пресс-конференции во Львове президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за освобождение "азовцев".
В остальном Зеленский воздержался от подробностей.
"Есть вещи, детали в которых мешают будущим результатам", - сказал президент.
Командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что продолжит воевать.
"Для этого мы и вернулись", - сказал он.
Также Зеленский заявил, что поздравил главкома ВСУ Валерия Залужного с 50-летием. Отметим, что публичных поздравлений от Офиса президента не прозвучало.
В распоряжении "Страны" оказалось видео пресс-конференции Владимира Зеленского с освобожденными защитниками "Азовстали".
Ранее в Офисе президента рассказали, как удалось вернуть украинских пленных на родину.
Освобождение командиров "Азова" вызвало недовольство в Кремле. Там данное действие назвали "нарушением договоренностей", которое, помимо прочего, было совершено без уведомления российской стороны.
Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".
Мы анализировали, что означает возвращение в Украину защитников "Азовстали".