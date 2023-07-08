В Кремле прокомментировали возвращение защитников "Азовстали" на родину, заявив, что Турция "нарушила договорённости", отпуская командиров "Азова" в Украину.

Об этом заявил кремлёвский спикер Дмитрий Песков в интервью российским СМИ.

Спикер напомнил, что после обмена в сентябре 2022 года украинские военнослужащие должны были оставаться в Турции до конца войны.

По словам Пескова, это возвращение пленных является нарушением условий имевшихся договоренностей. При этом в Кремле считают, что условия нарушили как Анкара, так и Киев.

По его мнению, это решение Турции "связано с провалами в контрнаступлении Украины".

"В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, а Анкара как члена альянса проявляет с ним солидарность, РФ все прекрасно понимает. Однако нарушение договоренностей никого не красит", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россию никто не поставил в известность о таком соглашении турецкой и украинской сторон. Путин после этого ещё не общался с турецким коллегой.

Напомним, Зеленский вернулся из Турции в Украину с защитниками "Азовстали". Их удалось вывезти после переговоров с турецкой стороной.

По прибытию пленных военных в Киев в Офисе президента рассказали, как удалось вернуть защитников "Азовстали".