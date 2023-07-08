Во Львове у памятника Шевченко собираются люди и ждут выступления президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в город вместе с освобожденными защитниками "Азовстали".

Видео происходящего публикуют местные телеграм-каналы.

На площади присутствуют военнослужащие, достаточно много городских жителей. Расставлена аппаратура для выступления. В оцеплении по периметру у входящих проверяют вещи

Местные соцсети пишут, что во Львов приехал Владимир Зеленский и освобождённые им командиры батальона "Азов", в городе ждут их выступления на митинге.

Также на место прибыли премьер Денис Шмыгаль и глава ПЦУ Епифаний.

В сети уже появилось видео прибытия Зеленского и "азовцев" на проспект Свободы во Львове, где состоится митинг.

Как мы сообщали, перед этим Зеленский вернулся из Турции в Украину с защитниками "Азовстали" после переговоров с Реджепом Эрдоганом. Президент выразил благодарность освобождённым командирам за проявленные ими стойкость и мужество, а также общался с ними во время полёта в Украину на одном самолёте.

После этого в Офисе президента рассказали, как удалось вернуть украинских пленных на родину.

Освобождение командиров "Азова" вызвало недовольство в Кремле. Там данное действие назвали "нарушением договоренностей", которое, помимо прочего, было совершено без уведомления российской стороны.