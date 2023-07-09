Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил турецкий телеканал TGRT Haber со ссылкой на МИД страны.

По его данным, среди тем разговора были ситуация в Украине и судьба зерновой сделки.

Вскоре после появления сообщения турецкого СМИ российский МИД опубликовал свою версию пресс-релиза о телефонном разговоре министров. В нем сказано, что стороны обсудили возвращение командиров "Азова" в Киев.

"9 июля по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Фиданом. Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением командиров "Азова" из Стамбула в Киев", - сказано в сообщении.

Также Лавров сказал Анкаре о "деструктивности курса" на продолжение поставок военной техники Украине, предупредив Турцию о вероятных негативных последствиях.

Вчера Москва обвинила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении договоренностей о командирах "Азова". Мы разбирались, что значит возвращение "азовцев" на родину и какие будут последствия.

Между тем в Украине сообщают, что Россия налаживает экспорт украденного на временно оккупированных территориях украинского зерна в Китай.