Россия налаживает экспорт украденного на временно оккупированных территориях украинского зерна в Китай.

Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".

"На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как "Россельхознадзор")", - пишет пресс-служба.

В "Центре" пишут, что пакет программы включает подсистемы: "Аргус", "Цербер", "Меркурий" - ветеринарный контроль, "Веста" - фитосанитарный контроль.

"В условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для России остается Китай. В настоящее время Россия активно вывозит похищенные зерновые с ВОТ Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая", - объясняет пресс-служба.

Таким образом введение упомянутых программ позволит России расширить экспорт в Китай.

Ранее мы писали, что Украина и Британия обсудили сотрудничество в процессе отслеживания ворованного россиянами зерна с оккупированных территорий.

Напомним, в России заявили, что 18 июля зерновая сделка, вероятно, закончится и не будет продлена.