Россия собирается экспортировать украденное на оккупированных территориях украинское зерно в Китай
Россия налаживает экспорт украденного на временно оккупированных территориях украинского зерна в Китай.
Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".
"На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как "Россельхознадзор")", - пишет пресс-служба.
В "Центре" пишут, что пакет программы включает подсистемы: "Аргус", "Цербер", "Меркурий" - ветеринарный контроль, "Веста" - фитосанитарный контроль.
"В условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для России остается Китай. В настоящее время Россия активно вывозит похищенные зерновые с ВОТ Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая", - объясняет пресс-служба.
Таким образом введение упомянутых программ позволит России расширить экспорт в Китай.
Ранее мы писали, что Украина и Британия обсудили сотрудничество в процессе отслеживания ворованного россиянами зерна с оккупированных территорий.
Напомним, в России заявили, что 18 июля зерновая сделка, вероятно, закончится и не будет продлена.