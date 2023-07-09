Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию с членством Швеции и Украины в НАТО и поставки истребителей F-16.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера в Твиттере.

"В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском Союзе (ЕС). Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе (на саммите НАТО — Ред.) и подробно обсудить двусторонние отношения", — передали в турецкой канцелярии.

Во время разговора Эрдоган заявил, что, несмотря на наличие "правильных" шагов со стороны Швеции, у нее все еще мало шансов попасть в Североатлантический альянс. По мнению турецкого президента, это связано с тем, что Стокгольм все еще позволяет запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана свободно проводить демонстрации, которые "восхваляют терроризм".

Кроме того, Эрдоган сказал, что Анкара хочет реанимировать процесс членства Турции в ЕС, и что на вильнюсском саммите желал бы услышать от ведущих стран Европейского Союза и руководства ЕС четкое и решительное заявление о поддержке членства Турции.

Напомним, 7 июля Владимир Зеленский побывал в Турции и встретился с Эрдоганом.

Из поездки он вернулся с командирами "Азова", которые проживали в Турции. Из-за этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей.