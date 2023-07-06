Швеция не сможет стать членом Альянса на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с лидерами Турции, Швеции и Финляндии, пишет Reuters.

По словам Столтенберга, Турция не успеет к этому времени ратифицировать заявку Швеции, даже если захочет это сделать.

Также пока не ратифицировал вступление Швеции еще один член НАТО - Венгрия.

Напомним, в конце июня парламент Венгрии в очередной раз отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Он вернется к ее рассмотрению осенью.

Венгрия еще в конце прошлого года поддержала членство Швеции и Финляндии в НАТО и обещала одобрить документы на ратификацию не позднее середины декабря. Однако потом правительство премьера Виктора Орбана заявило, что шведские политики говорили "откровенную ложь" о Венгрии, из-за чего Будапешт стал откладывать ратификацию заявки и направил в Швецию свою делегацию для разрешения "политических споров".

Ранее мы писали, что на днях Йенс Столтенберг сказал, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в НАТО.