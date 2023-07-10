Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова обвинил Турцию в нарушении договоренностей при возврате командиров "Азова" в Украину.

По его словам, Москва будет учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях с Анкарой.

При этом РФ намерена продолжать отношения, ведь они "действительно многогранны".

"У Турции есть абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что это не будет направлено против Москвы", - сказал Песков.

По его словам, проект газового хаба в Турции остается в силе, а вот ситуация с зерновой сделкой "никак не изменилась".

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Турция "превращается из нейтральной страны в недружественную".

Напомним, что командир "Азова" заявил, что продолжит воевать.

Также мы писали о том, что Зеленский и освобожденные командиры "Азова" прибыли на митинг во Львов.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 9 июля. Основная наступательная активность россиян проявляется во-первых на направлении Северска и Купянска - в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки, а также Веселого. Продолжаются атаки под Авдеевкой и Марьинкой. На времьевском выступе россияне контратакуют в районе Благодатного

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.