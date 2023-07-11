Турция согласилась как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после его встречи с президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Швеции.

"Это исторический шаг, который делает всех союзников в НАТО сильнее и безопаснее", - заявил он.

Тем временем официальный представитель Турции в комментарии для Bloomberg сообщил, что "Турция получила то, что хотела, поэтому процесс вступления Швеции в НАТО ускорится".

Госдепартамент заявил, что США поддержали предоставление Турции истребителей F-16 и поддерживают стремление Анкары вступить в ЕС.

Это были основные требования Эрдогана в обмен на разрешение для Швеции вступить в НАТО, которое, по словам генсека альянса Столтенберга, он дал сегодня.

Также, не исключено, что в данный "пакет" договоренностей между Эрдоганом и Вашингтоном входило и возвращение в субботу интернированных командиров Азова из Турции в Украину.

Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии, сообщает телеканал CNN Türk.

Ранее сообщалось, что Турция назвала новое условие для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО. Взамен Анкара хочет присоединиться к Евросоюзу.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС", - заявил Эрдоган.

Также стало известно, что президент Турции Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после завершения войны.

"Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО", - цитируют Эрдогана турецкие журналисты.

Известно, что украинские власти ждут от саммита НАТО официального приглашения к вступлению в Альянс.