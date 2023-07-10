Лидер США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вильнюсе намерен провести встречи с президентами Турции и Украины - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Politico.

"Среди запланированных встреч президента Байдена на полях саммита НАТО в Вильнюсе в течение следующих двух дней: президент Турции Эрдоган, президент Украины Зеленский", – говорится в публикации.

Напомним, сегодня, 10 июля, президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО. В аэропорту его встретил президент Литвы Гитанас Науседа. Затем внушительный кортеж Байдена, который насчитывает 41 машину, проехал по улицам Вильнюса к отелю "Кемпински" в центре столицы, где американский президент и представители США будут находиться до окончания саммита НАТО.

Накануне Байден заявил, что внутри НАТО нет единого мнения о возможном вступлении Украины в Альянс прямо сейчас.

Также президент США настаивает, что Украине нужно провести дополнительные реформы для вступления в НАТО.

О спорах вокруг Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе мы писали в нашем итоговом материале.