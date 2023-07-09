Президент Соединенных Штатов Джо Байден готовится к публичному выступлению во время своего визита в Вильнюс на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Литве.

Байден выступит с речью в Вильнюсском университете в среду, 12 июля, после саммита НАТО.

"Я очень рад и совсем не удивлен, что президент Байден решил обратиться к литовцам в это важное время, когда в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Литва является близким союзником и партнером, и связь между нашими двумя странами сильнее, чем когда-либо. Я с нетерпением жду возможности принять участие в этом историческом событии вместе с литовским народом", – сказал посол США в Литве Роберт Гилкрист.

Мероприятие будет бесплатным и открытым. На выступление смогут попасть те, кто придет заранее.

Ранее мы писали, что Украина настаивает, чтобы на саммите в Вильнюсе ей озвучили приглашение в НАТО с открытой датой. По словам главы МИД Украины, членство в Альянсе действительно имеет формальные требования, однако приглашение - нет.

В свою очередь постпред США в НАТО Джулианна Смит заявила, что итоговое коммюнике стран НАТО после саммита в Вильнюсе затронет тезис о возможном вступлении Украины в Североатлантический Альянс.