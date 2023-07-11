Сегодня начинается саммит НАТО, где будет принято заявление по Украине.

Но, как пишет с утра агентство Reuters, союзники пока еще не договорились о конкретных формулировках.

Споры идут вокруг фразы о том, что "законное место Украины - в НАТО" и что она присоединится "когда позволят условия".

Такие формулировки обсуждаются, но пока не утверждены, говорят высокопоставленные дипломаты стран Альянса.

Некоторые восточные союзники Украины хотят, чтобы было включено слово "приглашение" или "пригласить".

По словам дипломатов, переговоры также сосредоточены на том, какие условия должна выполнить Украина для вступления в НАТО и как следует отслеживать ее прогресс.

Напомним, что украинские власти ждут от саммита НАТО официального приглашения к вступлению в Альянс.

Также мы писали, что Байден встретится с Зеленским и Эрдоганом на саммите НАТО в Вильнюсе.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

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