Франция передаст Украине дальнобойные ракеты для поддержки наступления.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По данным СМИ, речь идет о ракетах SCALP. Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow, которые уже были переданы Лондоном. Их дальность действия около 250 км.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уже поблагодарил Париж смайликами.

Напомним, что Франция предоставит Украине многолетний пакет помощи и выделит 40 млн евро для реконструкции в 2023 году.

Ранее Макрон подтвердил, что система ПВО SAMP/T уже развернута на территории Украины.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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