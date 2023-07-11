Появился фрагмент из текущей редакции заявления НАТО по Украине. В нем нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению в Альянс.

Фрагмент публикует Spiegel.

В документе указано, что будущее Украины - в НАТО. Издание отмечает, что такое обещание уже было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году. В текущей версии не обозначены никакие сроки присоединения.

Также в тексте указано, что Украина может быть приглашена присоединиться к НАТО, только если все члены согласятся, что условия для этого соблюдены. В частности, это реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО. Этот прогресс будут регулярно отслеживать министры иностранных дел.

"Мы готовы направить приглашение Украине, если все союзники согласятся, что условия будут выполнены", - такое последнее предложение ключевого абзаца заявления.

Spiegel подчеркивает, что это не финальная версия заявления и оно еще обсуждается союзниками.

Подлинность такой редакции подтверждает Зеленский, который уже назвал "абсурдом" не обозначить для Украины временные рамки не только вступления, но даже приглашения в НАТО, и наличие условий для этого.

Ранее президент Словакии Чапутова сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите в Вильнюсе.