Вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите в Вильнюсе.

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита альянса в Вильнюсе.

По ее информации, планируется обсудить лишь усиление сотрудничества между Киевом и Альянсом.

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО в Вильнюсе не будет ни графика, ни даты вступления Украины в Альянс.

Также заявление сделали в Бельгии.

По данным ее премьера Александра де Кро, Украина получит приглашение в НАТО после получения согласия всех членов альянса и выполнения всех условий.

Ранее генсек НАТО подтвердил, что на саммите примут решение отменить для Украины ПДЧ для принятия в Альянс.

При этом украинские власти ждут от саммита НАТО официального приглашения к вступлению в Альянс.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.