Польский президент Анджей Дуда допустил, что НАТО может отправить миротворческую миссию в Украину после завершения войны.

Об этом он заявил в интервью изданиям холдинга Axel Springer SE.

В таком случае в ней будут участвовать, в том числе польские военнослужащие, отметил Дуда.

По его словам, все будет зависеть от Украины и достигнутых мирных договоренностей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс на саммит НАТО. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что на саммите в Вильнюсе примут решение отменить для Украины процедуру ПДЧ для принятия ее в Альянс.

Также мы сообщали, что ранее Британия и Польша поддержали ускоренный порядок вступления Украины в НАТО.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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