В столице Литвы Вильнюсе начался саммит НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа лично поприветствовали каждого из глав государств и правительств.

После приветствия все перешли на закрытое заседание, которое пройдет без представителей СМИ.

По данным пабликов, выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите планируется на 18:00.

Между тем президент США Джо Байден во время своего выступления в Вильнюсе накануне официального старта саммита заявил, что лидеры западных стран уже согласовали свое заявление по вступлению Украины в НАТО.

"Это очень важный, критический момент для Украины и вопрос НАТО, к которому вы продолжаете стремиться... Мы согласовали предложенные формулировки, касающиеся присоединения Украины к НАТО", - заявил глава Белого дома в Вильнюсе.

Отметим, что недавно Spiegel публиковал фрагмент из заявления НАТО об Украине, когда оно еще не было окончательно согласовано. В нем не было конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Украины в Альянс.

Неизвестно, было ли что-то в нем отредактировано в финальной версии.

Зеленский уже его прокомментировал, назвав "абсурдом" не обозначить для Украины временные рамки не только вступления, но даже приглашения в НАТО, и выставить условия для этого.