В Вильнюсе начался саммит НАТО. Байден заявил, что формулировка по вступлению Украины в НАТО уже согласована
В столице Литвы Вильнюсе начался саммит НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа лично поприветствовали каждого из глав государств и правительств.
После приветствия все перешли на закрытое заседание, которое пройдет без представителей СМИ.
По данным пабликов, выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите планируется на 18:00.
Между тем президент США Джо Байден во время своего выступления в Вильнюсе накануне официального старта саммита заявил, что лидеры западных стран уже согласовали свое заявление по вступлению Украины в НАТО.
"Это очень важный, критический момент для Украины и вопрос НАТО, к которому вы продолжаете стремиться... Мы согласовали предложенные формулировки, касающиеся присоединения Украины к НАТО", - заявил глава Белого дома в Вильнюсе.
Отметим, что недавно Spiegel публиковал фрагмент из заявления НАТО об Украине, когда оно еще не было окончательно согласовано. В нем не было конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Украины в Альянс.
Неизвестно, было ли что-то в нем отредактировано в финальной версии.
Зеленский уже его прокомментировал, назвав "абсурдом" не обозначить для Украины временные рамки не только вступления, но даже приглашения в НАТО, и выставить условия для этого.