Завтра в Вильнюсе состоится первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Также в ходе учреждения Совета у президента Украины запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнёрами.

Ранее в ходе работы саммита, в Офисе президента возмутились тем, что саммит НАТО не осудил методы ведения войны Россией.

"Они не дали надлежащую оценку России. В частности, что Российская Федерация использует террористические методы ведения войны, что она нарушает заведомо все возможные конвенции. И они так осторожно сказали: "Ну, мы же с Россией не воюем". Удивляет больше всего их неготовность называть вещи своими именами, и это говорит России, что её продолжают бояться", — заявил советник главы ОП.

Перед этим Михаил Подоляк заявил, что в Киеве знали, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получат приглашения в Альянс. По его словам, никто, кроме Украины, не готов отвечать на вызовы российской агрессиии нести ответственность.

Напомним, участники саммита не дали Украине приглашения в Альянс по трём причинам.