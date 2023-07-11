Украина не получила на саммите в Вильнюсе официальное приглашение вступить в НАТО - вопреки призывам украинских властей.



Приглашение Украины дало бы старт процедуре вступления в Альянс после окончания войны. Но этого не произошло. Также не были обозначены и конкретные сроки вступления Украины в НАТО.

Формулировка в итоговом коммюнике (в изложении генсека Йенса Столтенберга) оказалась такая: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Свое отношение к такому решению стран НАТО Владимир Зеленский изложил ещё по пути в Вильнюс, назвав его абсурдом: "Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите".



Почему так произошло и какие аргументы выдвигались противниками официального приглашения Украины вступить в Альянс?