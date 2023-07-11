Почему участники саммита НАТО не дали Украине приглашения в Альянс. Три причины
Украина не получила на саммите в Вильнюсе официальное приглашение вступить в НАТО - вопреки призывам украинских властей.
Приглашение Украины дало бы старт процедуре вступления в Альянс после окончания войны. Но этого не произошло. Также не были обозначены и конкретные сроки вступления Украины в НАТО.
Формулировка в итоговом коммюнике (в изложении генсека Йенса Столтенберга) оказалась такая: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".
Свое отношение к такому решению стран НАТО Владимир Зеленский изложил ещё по пути в Вильнюс, назвав его абсурдом: "Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите".
Почему так произошло и какие аргументы выдвигались противниками официального приглашения Украины вступить в Альянс?
- Такой шаг закрыл бы возможность для переговоров с Россией об окончании войны, так как Кремль обозначил нейтральный статус Украины как одну из главных целей вторжения. Соответственно, если сейчас будет запущен юридический механизм вступления Украины в Альянс, то сама возможность переговоров и компромиссов снизится практически до нуля и РФ будет пытаться максимально затянуть войну. И получится патовая ситуация: Украина не может вступить в НАТО, пока идет война, но и война может затянуться на неопределенное время, так как Россия будет отказываться от переговоров из-за перспектив вступления Украины в НАТО. Точнее, при таком раскладе война может закончиться только в случае полного разгрома и капитуляции одной из сторон, а практически любые компромиссные варианты прекращения огня будут исключены. Поэтому даже с точки зрения перспектив членства Украины в НАТО сейчас логичнее не давать официального приглашения, а подождать окончания войны (для чего так или иначе нужны будут переговоры с РФ) и уже после этого, если будет позволять послевоенная обстановка, запустить процесс вступления. Кроме того, среди части политических кругов Запада бытует мнение, что не стоит наглухо закрывать двери для каких-либо договоренностей с Россией по поводу войны в Украине, а возможно, и не только. Об этом мотиве, к слову, как писалось выше, сказал и Зеленский.
- Судя по заявлениям официальных лиц Запада, там нет до конца уверенности в том, что Украину вообще нужно брать в НАТО даже после окончания войны, так как велик риск нового конфликта с РФ, в который может быть втянут и Альянс, чего ни США, ни ЕС не хочется. Поэтому и возникает тема гарантий безопасности по типу Израиля.
- В США и ЕС считают, что политическая, экономическая и правоохранительно-судебная система Украины нуждается в глубоких реформах, прежде чем страна будет готова вступить в Альянс. Это также является для части стран - членов НАТО аргументом не торопить события.