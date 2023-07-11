Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение к вступлению в НАТО, как это просили украинские власти.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции на саммите.

Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия", сказал Столтенберг.

По его словам, лидеры стран - членов Альянса приняли пакет поддержки для Украины, предусматривающий следующее:

отмену требования по выполнению ПДЧ по членству;

долгосрочную программу военной помощи по 500 миллионов долларов в год для модернизации украинской армии и полного перехода на стандарты НАТО;

запуск Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях. Первое его заседание состоится завтра при участии президента Владимира Зеленского.

Украинский журналист спросил у генсека, какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить приглашение к вступлению в НАТО. Столтенберг не ответил по сути на его вопрос и повторил эти три пункта, о которых говорил ранее.

После этого вопрос по поводу отсутствия приглашения Украине задал западный журналист, процитировав Зеленского, который назвал это "абсурдом". Столтенберг в ответ сказал о необходимости реформ, а также заявил, что и нынешнее заявление саммита - "сильный политический сигнал, сильнее, чем когда бы то ни было ранее".

Журналисты вновь попытались добиться от Столтенберга ответа на вопрос, какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить приглашение от НАТО. Генсек НАТО не ответил, отсылая к 10-й статье Устава НАТО, где записаны критерии членства. Он произнес общие фразы о необходимости перехода украинской армии на стандарты НАТО.

Затем Столтенберга в третий раз спросили об условиях, которые должна выполнить Украина для вступления в Альянс. На этот раз генсек НАТО ответил чуть более подробно: он сказал о необходимости борьбы с коррупцией, реформ по модернизации институтов госуправления, включая сектор безопасности и обороны, а также совместимости со стандартами НАТО.

Кроме того, Столтенберг отдельно подчеркнул, что пока идет война в Украине, о вступлении в Альянс речи нет.

Ранее немецкое издение Spiegel опубликовало фрагмент из итогового заявления НАТО по Украине. В нём не было ни приглашения, ни какой-либо конкретики.

Как мы писали, президент Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс. По данным западных СМИ, он попытается убедить переписать заявление НАТО об Украине.