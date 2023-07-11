Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где в эти минуты проходит саммит НАТО.

Об этом сообщил журналистам спикер Офиса президента Сергей Никифоров.

Между тем, по данным западной прессы, Зеленский, по-видимому, попытается убедить страны НАТО переписать заявление, которое должно выйти по итогам саммита Альянса в Литве. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источники в блоке.

"Источники в НАТО заявили, что они полагают, что украинский лидер участвует в жесткой дипломатии на последней минуте, направленной на то, чтобы побудить союзников переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится в среду", - говорится в сообщении издания.

Ближе к анонсированному ранее прессой выступлению Зеленского на саммите (СМИ писали, что оно начнется в 18:00) пресс-секретарь Никифоров заявил, что президент сегодня не будет принимать участия в мероприятии НАТО.

Фото Зеленского из Вильнюса

Как мы сообщали, накануне саммита Зеленский назвал "абсурдными" планы Запада озвучить в итоговом заявлении саммита НАТО обтекаемую формулировку о вступлении Украины в Альянс.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения", - сказал президент.

Эти слова вызвали удивление и возмущение западных чиновников и дипломатов.