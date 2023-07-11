На сайте НАТО появилось официальное заявление по поводу первых решений саммита.

Украине там посвящена следующая цитата:

"Союзники согласились на пакет из трёх элементов, приближающих Украину к НАТО.

Это включает в себя новую многолетнюю программу помощи, чтобы облегчить переход украинских вооруженных сил от советских времен к стандартам НАТО и помочь восстановить сектор безопасности и обороны Украины, покрывая критические потребности, такие как топливо, оборудование для разминирования и медикаменты.

Союзники также договорились о создании отдельного Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоится в среду в Вильнюсе с участием президента Зеленского. Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились снять требование о Плане действий по членству.

"Это сильный пакет для Украины и чёткий путь к её будущему членству в Альянсе", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг".

Ранее Йенс сообщил, что Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал союзников за отсутствие приглашения в Альянс.