"Союзники согласились на пакет из трёх элементов". Появилось официальное заявление о решениях НАТО в Вильнюсе
На сайте НАТО появилось официальное заявление по поводу первых решений саммита.
Украине там посвящена следующая цитата:
"Союзники согласились на пакет из трёх элементов, приближающих Украину к НАТО.
Это включает в себя новую многолетнюю программу помощи, чтобы облегчить переход украинских вооруженных сил от советских времен к стандартам НАТО и помочь восстановить сектор безопасности и обороны Украины, покрывая критические потребности, такие как топливо, оборудование для разминирования и медикаменты.
Союзники также договорились о создании отдельного Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоится в среду в Вильнюсе с участием президента Зеленского. Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились снять требование о Плане действий по членству.
"Это сильный пакет для Украины и чёткий путь к её будущему членству в Альянсе", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг".
Ранее Йенс сообщил, что Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО на саммите в Вильнюсе.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал союзников за отсутствие приглашения в Альянс.