Норвегия увеличит военную поддержку Украины в текущем году на 2,5 млрд крон ($249 млн) до 10 млрд крон($950 млн).

Об этом говорится на сайте норвежского правительства во вторник.

"Украина сейчас остро нуждается в дополнительной военной поддержке и материалах. Поэтому Норвегия увеличивает военную поддержку Украины на 2,5 млрд крон до 10 млрд крон в 2023 году", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Также Норвегия увеличит отчисления в фонд поддержки Украины НАТО до 300 млн крон ($29 млн) ежегодно.

По словам премьера, на саммите в Вильнюсе будет принято решение о создании центра НАТО по критически важной подводной инфраструктуре. Кроме того, он сообщил о решении увеличить инвестиции Норвегии в собственную оборону минимум до 2% от ВВП.

Стере отметил, что решения саммита будут важны и для всего Альянса, и для безопасности Норвегии.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине дальнобойные ракеты для поддержки наступления.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал многолетний пакет помощи для украинской армии. По его словам, такой пакет позволит ВСУ перейти от советского вооружения к стандартам НАТО и соответствовать уровню союзников.