Руководство Украины знало, что на вильнюсском саммите Североатлантического альянса страна не получит четкого приглашения в НАТО.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Никто, кроме Украины, не готов отвечать на эти вызовы и нести ответственность. Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО - Ред.)", – сказал Подоляк.

Ранее мы приводили выдержку из официального заявления по поводу первых решений саммита. В нем говорится, что союзники согласились на пакет из трёх элементов, приближающих Украину к НАТО. "Это включает в себя новую многолетнюю программу помощи, чтобы облегчить переход украинских вооруженных сил от советских времен к стандартам НАТО и помочь восстановить сектор безопасности и обороны Украины, покрывая критические потребности, такие как топливо, оборудование для разминирования и медикаменты".

Также мы разбирали главные причины, по которым участники саммита НАТО не дали Украине приглашения в Альянс.