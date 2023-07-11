Министр обороны Украины Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов к полётам на истребителях F-16.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Пульсен, заявив, что коалиция из 11 стран начнёт подготовку украинских пилотов на F-16 в конце лета 2023 года.

Речь идёт о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

Обучение будет происходить за пределами Украины. Также страны согласились обучать технический персонал для обслуживания самолётов и аэродромов.

Как стало известно, Дания уже начала обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме этого, осенью 2023 года Дания отправит в Украину экспертов расследовать военные преступления РФ.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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