Осенью Дания направит своих следователей в Украину, чтобы вести сбор данных по текущему расследованию военных преступлений России.

Об этом заявил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен на форуме "Легион права".

По его словам, Международный уголовный суд в Гааге будет играть важную роль в привлечении к ответственности всех виновных в совершенных преступлениях на украинской территории.

"Дания готовится направить команду следователей в Украину, чтобы поддерживать текущее расследование военных преступлений (совершаемых российскими войсками в Украине). Это произойдет осенью", - сообщил посол.

Миккельсен также подчеркнул, что без обеспечения справедливости и подотчетности победа Украины в войне против России будет неполной.

Напомним, расследовать военные преступления россиян в Черниговской области Украине помогают эксперты из Франции.

Полиция установила данные 5 000 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Киевской области. В частности, СБУ объявила о подозрении Кадырову и двум его соратникам за военные преступления чеченцев под Киевом.

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