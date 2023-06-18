Руководитель правозащитной организации "Гулагу.нет" Владимир Осечкин публикует откровения очередного бывшего наемника ЧВК "Вагнер".

На этот раз он поговорил с экс-инструктором по боевой подготовке и командиром разведгруппы 5 Штурмового Отряда "ЧВК Вагнер" Алексеем Замалиевым.

Замалиев был заключенным. Его завербовали в ЧВК в ИК-2 Челябинской области в начале октября 2022 года для участия в "Проекте 42174" ("небесная тысяча", "спецназ ЧВК"), после чего Владимир Путин 10 октября 2022 года подписал указ о помиловании Замалиева. С 27 октября 2022 по 27 апреля 2023 года на протяжении 6 месяцев Алексей принимал участие в боях под Бахмутом.

Замалиев утверждает, что стал свидетелем многочисленных военных преступлений, совершенных "вагнеровцами", включая пытки пленных, расстрела отказавшихся выполнять приказы в ЧВК, убийства из пулемётов тех, кто получил контузию и по ошибке пошёл в сторону позиций ВСУ.

Замалиев воевал под позывным "Сцепа" (жетон К 205-070) сначала в 5 взводе 5 ШО, а потом в 2 взводе 5-го ШО "ЧВК Вагнер".

За это время он стал свидетелем убийств и расстрелов наёмниками "ЧВК Вагнер" более 90 россиян-вагнеровцев как якобы "грешников" и нарушителей "контракта" с "ЧВК Вагнер".

Также Алексей Замалиев сообщает о большом количестве убитых "вагнеровцев", которых объявляли "без вести пропавшими".

Их складировании после гибели в чёрных мешках прямо на улицах. Позже эти тела увозили в крематорий либо котельную в Светлодарске, где их уничтожали без какого-либо официального решения. Их семьи не получали никаких выплат, так как их смерть не была подтверждена.

Ранее The Guardian записала интервью с экс-вагнеровцем Алексеем Савичем, который ранее в интервью Владимиру Осечкину рассказал о военных преступлениях, совершаемых ЧВК "Вагнер".

Также мы писали, что на экс-наемника ЧВК "Вагнер" Азамата Улдарова, который также выступил с заявлениями о военных преступлениях ЧВК, напали "вагнеровцы".