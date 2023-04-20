The Guardian записала интервью с экс-вагнеровцем Алексеем Савичем, который ранее в интервью основателю проекта Гулагу.нет Владимиру Осечкину заявлял о военных преступлениях, совершаемых ЧВК "Вагнер".

В телефонном разговоре он рассказал журналистам, что во время боев за Соледар участвовал в убийстве 20 украинских солдат, попавших в окружение.

Также он заявляет, что во время другого эпизода вместе с "вагнеровцами" убил несколько десятков раненых украинских военнопленных, "закинув гранаты" в ров, где они содержались.

По его словам, "не было никаких правил" и "вагнероцам" говорили "не брать пленных, а просто расстреливать их на месте".

Савичев сказал, что он находится в бегах с момента своего первого интервью в понедельник и ему неоднократно угрожали.

Также он рассказал, что был свидетелем многочисленных убийств других наёмников "Вагнера", обвиненных их командирами в неподчинении приказам или в нарушении "кодекса поведения".

По его словам, казни происходили все шесть месяцев его службы в "Вагнере".

Савичев говорит, что участвовал в боях за Соледар и показал журналистам две медали, которые получил во время службы.

Ранее Владимир Осечкин опубликовал видео с показаниями двух бывших заключённых, которые воевали в ЧВК "Вагнер" - Азамата Улдарова и Алексея Савичева, которые заявили, что участвовали в военных преступлениях.

Позже Улдаров отказался от своих слов и заявил, что сообщил о военных преступлениях Пригожина и "Вагнера" якобы из-за шантажа со стороны Осечкина. То же самое позже сказал российским СМИ и Савичев.

Однако сам Осечкин считает, что Улдарова заставили отказаться от своих слов и опубликовал видео, на котором и Улдаров, и Савичев говорят, что им начали поступать угрозы расправы после интервью.

Вчера Улдаров дал ещё одно интервью Осечкину, в котором повторил свои заявления о военных преступлениях ЧВК "Вагнер" и заявил, что после выхода интервью ему угрожал лично Пригожин.