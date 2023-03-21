Госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет о правах человека в странах мира за прошлый год.

Как сообщает "Радио Свобода", в докладе, сделанном госсекретарем США Энтони Блинкеном, отмечены многочисленные военные преступления, в которых подозреваются российские войска в Украине. Среди них убийства мирных жителей, пытки, сексуальные преступления, насильственная депортация украинских граждан, включая детей.

Также в докладе сообщается, что в Украине, помимо происходящих на ее территории военных преступлений со стороны войск РФ, существуют свидетельства политических притеснений со стороны украинских властей.

В их число входят случаи арестов и предполагаемых убийств – таких, как арест и убийство в марте 2022 года Дениса Киреева, который участвовал в первых украинско-российских переговорах.

"США критикуют слишком медленный ход расследования убийств и других преступлений во время Майдана 2013-2014 годов. Есть сообщения о жестоком обращении полиции с задержанными и о плохих условиях в тюрьмах", – сообщает "Радио Свобода".

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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