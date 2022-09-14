Полиция Киевской области установила более 5 тысяч российских военных, которые во время оккупации Киевской области совершили военные преступления.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.



Небитов подтвердил, что установлены фамилии и должности, а в отношении некоторых военных РФ есть данные о семьях и местах проживания на территории России.



Сообщается, что некоторые из этих военных были переброшены на другие участки фронта, где они погибли.



"Надеюсь, что большинство из них там погибло, а кто не погиб – погибнет в ближайшие дни. А если не погибнет – я надеюсь, что МКС (Международный уголовный суд, Ред.) и украинское правосудие обязательно привлекут их к ответственности", – проинформировал Небитов.



Отдельно глава полиции Киевщины отметил, что большинство из уголовных производств о преступлениях в Буче уже расследуют следователи СБУ.

Отметим, что в Буче после деоккупации обнаружили тела 422 мирных жителей, убитых оккупантами. Места массовых казней полицейские Киевской области находили в подвалах, на улицах, в гаражах.

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