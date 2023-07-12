Не идеальный саммит. Главное из заявлений Зеленского в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступили с совместной пресс-конференцией на саммите в Вильнюсе.
Главное из заявлений Владимира Зеленского:
- поблагодарил за отмену ПДЧ;
- гарантии безопасности не должны заменить Украине членство в НАТО;
- гарантии безопасности Украины может подтвердить "Большая семерка", "и я думаю, что если это случится, мы будем над этим работать, это будет важным конкретным успехом";
- результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными;
- Украина понимает все опасения союзников, в том числе угрозы мировой войны - "это понятно и логично";
- "на всех моих встречах уверено прозвучало, что мы будем членами НАТО, когда будут соответствующие условия, я понимаю под этим, что когда будет безопасно на нашей земле";
- если сегодня "Большая семерка" согласится на первую большую декларацию относительно гарантий безопасности, то это будет конкретный факт, потому что в них написано, что они действуют на пути в НАТО. Это будет уже очень конкретный сигнал.
Напомним, сегодня на саммите в Вильнюсе Зеленский провел переговоры с премьерами Австралии Энтони Албенизи, Британии Риши Сунаком и Нидерландов Марком Рютте.
Ранее мы писали, что страны G7 сегодня согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине.
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