Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе. Фото: Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступили с совместной пресс-конференцией на саммите в Вильнюсе.

Главное из заявлений Владимира Зеленского:

  • поблагодарил за отмену ПДЧ;
  • гарантии безопасности не должны заменить Украине членство в НАТО;
  • гарантии безопасности Украины может подтвердить "Большая семерка", "и я думаю, что если это случится, мы будем над этим работать, это будет важным конкретным успехом";
  • результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными;
  • Украина понимает все опасения союзников, в том числе угрозы мировой войны - "это понятно и логично";
  • "на всех моих встречах уверено прозвучало, что мы будем членами НАТО, когда будут соответствующие условия, я понимаю под этим, что когда будет безопасно на нашей земле";
  • если сегодня "Большая семерка" согласится на первую большую декларацию относительно гарантий безопасности, то это будет конкретный факт, потому что в них написано, что они действуют на пути в НАТО. Это будет уже очень конкретный сигнал.

Напомним, сегодня на саммите в Вильнюсе Зеленский провел переговоры с премьерами Австралии Энтони Албенизи, Британии Риши Сунаком и Нидерландов Марком Рютте.

Ранее мы писали, что страны G7 сегодня согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине.

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