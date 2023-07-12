Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе провел переговоры с премьерами Австралии Энтони Албенизи, Британии Риши Сунаком и Нидерландов Марком Рютте.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Канберра пообещала оборонный пакет, включающий 30 бронетранспортёров Bushmaster, с Лондоном обсуждались "оборона, политика, наша общая безопасность", а с Амстердамом договорились об обучении украинских пилотов на F-16 в августе, а также поставках ПВО и артиллерии.

Также он провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее Зеленский встретился с канцлером ФРГ Шольцем и премьером Канады Трюдо. Глава ОП Андрей Ермак пишет, что по итогам встреч "есть хорошие договоренности по вооружениям".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе. Вместе с ним приехали министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак. Владимир Зеленский рассказал о приоритетах в работе на саммите сегодня. Судя по его словам, он намерен еще раз попытаться убедить партнеров, что приглашение Украине, хоть и с открытой датой, но нужно озвучить уже сейчас.

Детальнее о вчерашнем саммите НАТО мы рассказывали в отдельном материале.