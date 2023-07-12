Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину возьмут в НАТО через несколько лет.

Об этом он заявил на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом нашего Альянса", - сказал президент Польши.

Принятые на саммите решения по Украине он назвал "совершенно недостаточными".

А вот президент Финляндии и премьер Эстонии считают результат хорошим. Саули Ниинистё назвал "максимумом" принятое на саммите решение по Украине, а Кая Каллас сказала, что лидеры НАТО достигли "хорошего компромисса".

В Украине недовольна сделанным предложением. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает, какие условия выдвигаются Украине для вступления в НАТО, и вообще не понимает, зачем они нужны. Он подтвердил, что главные противники приглашения Украины в Альянс - это США и Германия.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус "отверг критику" президента Украины Владимира Зеленского условий, выдвинутых НАТО для вступления Украины в Альянс. По его словам, "все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО".

Детальнее о вчерашнем саммите НАТО мы рассказывали в отдельном материале.