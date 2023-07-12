Украина не знает, какие условия ей выдвигают для вступления в НАТО и кем они должны быть сформулированы.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – есть какие-то условия, которые нужно выполнить", – сказал Кулеба.

Он подтвердил, что главные противники приглашения Украины в Альянс - это США и Германия.

"Но зная много нюансов того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе", – сказал министр.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус "отверг критику" президента Украины Владимира Зеленского условий, выдвинутых НАТО для вступления Украины в Альянс. По его словам, "все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО".

Детальнее о вчерашнем саммите НАТО мы рассказывали в отдельном материале.