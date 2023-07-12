Министр обороны Германии Борис Писториус "отверг критику" президента Украины Владимира Зеленского условий, выдвинутых НАТО для вступления Украины в Альянс.

Об этом сообщает немецкий вещатель ARD.

"Все говорят, что будущее Украины будет в НАТО, как только война закончится", - сказал Писториус.

Также министр назвал "совершенно нормальными" условия по вступлению, которые Альянс выдвинет Украине.

Среди этих условий Писториус выделил "демократический контроль над вооруженными силами".

По его словам, "все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО".

Также Писториус заявляет, что принимать Украину в Альянс целесообразно только в случае наступления прочного мира и решения вопроса границ.

"Любое членство до того, как пограничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что присоединение к альянсу может быть сорвано почти немедленно любой акцией", - заявил министр, отвечая на вопрос, сможет ли Россия сорвать вступление Украины, атакуя ее беспилотниками.

Ранее Зеленский раскритиковал итоги саммита НАТО по Украине, чем вызвал "ярость" в США.

Детальнее о вчерашнем саммите НАТО мы рассказывали в отдельном материале.