В США "пришли в ярость" из-з вчерашней критики Владимира Зеленского в адрес НАТО.

Об этом пишет Washington Post.

В первый день саммита НАТО в Вильнюсе украинский президент назвал "абсурдом" решение Альянса выставить Украине условия для вступления и предположил, что Запад не хочет видеть Киев членом НАТО.

Как пишет издание, это заявление "серьезно разозлило" делегацию США. Американцы "пришли в ярость" из-за поста Зеленского.

По их мнению, эта "авантюра" использовалась президентом Украины в качестве тактики ведения переговоров.

Дипломаты стран, которые входят в Альянс, также сочли ситуацию "очень напряженной".

Ранее мы писали о том, первый день саммита НАТО завершился ужином лидеров, на который не приехал Байден.

А также что еще решали на саммите НАТО в Вильнюсе, кроме украинского вопроса.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.