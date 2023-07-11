Президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу в отчаянной попытке добиться приглашения Украины вступить в НАТО после того, как лидеры 31 страны подписали декларацию, в которой не было чёткого графика и понятных условий её возможного членства.

Об этом пишет Guardian в итоговой статье по итогам первого дня саммита альянса.

Краткое её изложение:

"Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и упрекнул их в том, что у них "не было готовности" пригласить его страну в блок.

Но драматическое вмешательство Зеленского во время обеда не повлияло на итоговое коммюнике саммита, опубликованное несколькими часами позже. В нём говорилось, что, хотя "будущее Украины в НАТО", Альянс "направит приглашение Украине" только тогда, когда Киев завершит определённые "демократические реформы и реформы в сфере безопасности".

Формулировка коммюнике отражает несогласие Германии и США, что их слишком твёрдое обязательство может повлечь эскалацию конфликта со стороны России. И, если Украине будет позволено присоединиться к альянсу, пока конфликт продолжается, это может в конечном итоге привести НАТО к прямом участии в войне с Москвой.

Источники издания заявили, что Зеленский в последнюю минуту прибег к жёсткой публичной дипломатии в надежде добиться пересмотра итоговой декларации саммита".

Напомним, Зеленский раскритиковал союзников за отсутствие приглашения в НАТО, сказав, что это "Беспрецедентно и абсурдно".

В свою очередь критика Зеленского за отсутствие приглашения Украины в НАТО возмутила западных чиновников.