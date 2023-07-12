Саммит принял несколько решений. Фото: НАТО

Помимо решения о программе помощи Украине, в итоговом заявлении саммита НАТО содержатся другие положения.

"Страна" приводит главные из них.

  1. Перспектива использования странами НАТО ядерного оружия "чрезвычайно далека".
  2. НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России в ее войне с Украиной.
  3. Углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам Альянса.
  4. Военная интеграция РФ с Беларусью воздействует на региональную стабильность и оборону НАТО.
  5. НАТО намерена сохранять открытыми каналы связи с Москвой и предотвращать эскалацию.
  6. Альянс не стремится к конфронтации с Россией, но не может считать ее партнером.
  7. Амбиции Китая бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.
  8. НАТО продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности.
  9. Страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности.
  10. Укрепление отношений с Сербией пошло бы на пользу НАТО.
  11. Страны НАТО не допустят создания Ираном ядерного оружия.

Ранее мы приводили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение вступить в НАТО, как это просили украинские власти.

Между тем, по данным СМИ, Владимир Зеленский в Вильнюсе попытается убедить переписать заявление НАТО об Украине.

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