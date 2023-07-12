Ядерное оружие, Китай, Сербия и Беларусь. Что еще решали на саммите НАТО в Вильнюсе, кроме украинского вопроса
Помимо решения о программе помощи Украине, в итоговом заявлении саммита НАТО содержатся другие положения.
"Страна" приводит главные из них.
- Перспектива использования странами НАТО ядерного оружия "чрезвычайно далека".
- НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России в ее войне с Украиной.
- Углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам Альянса.
- Военная интеграция РФ с Беларусью воздействует на региональную стабильность и оборону НАТО.
- НАТО намерена сохранять открытыми каналы связи с Москвой и предотвращать эскалацию.
- Альянс не стремится к конфронтации с Россией, но не может считать ее партнером.
- Амбиции Китая бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.
- НАТО продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности.
- Страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности.
- Укрепление отношений с Сербией пошло бы на пользу НАТО.
- Страны НАТО не допустят создания Ираном ядерного оружия.
Ранее мы приводили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение вступить в НАТО, как это просили украинские власти.
Между тем, по данным СМИ, Владимир Зеленский в Вильнюсе попытается убедить переписать заявление НАТО об Украине.
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