Помимо решения о программе помощи Украине, в итоговом заявлении саммита НАТО содержатся другие положения.

"Страна" приводит главные из них.

Перспектива использования странами НАТО ядерного оружия "чрезвычайно далека". НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России в ее войне с Украиной. Углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам Альянса. Военная интеграция РФ с Беларусью воздействует на региональную стабильность и оборону НАТО. НАТО намерена сохранять открытыми каналы связи с Москвой и предотвращать эскалацию. Альянс не стремится к конфронтации с Россией, но не может считать ее партнером. Амбиции Китая бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО. НАТО продолжит укреплять сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради решения общих проблем безопасности. Страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности. Укрепление отношений с Сербией пошло бы на пользу НАТО. Страны НАТО не допустят создания Ираном ядерного оружия.

Ранее мы приводили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение вступить в НАТО, как это просили украинские власти.

Между тем, по данным СМИ, Владимир Зеленский в Вильнюсе попытается убедить переписать заявление НАТО об Украине.