Саммит НАТО в литовской столице Вильнюсе продолжился неформальным ужином мировых лидеров.

Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую встречали прибывшие на мероприятие президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана.

Фото встречи опубликовал телеканал Sky.

Ранее появилось сообщение, что Джо Байден этот ужин пропустит. Чиновник Белого дома объяснил отсутствие президента США на совместном ужине с коллегами по НАТО загруженностью графика и работой над "большим выступлением" в среду.

Ранее мы анализировали, почему Украине не дали приглашения в НАТО и какие аргументы выдвигались противниками официального приглашения Украины вступить в Альянс.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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