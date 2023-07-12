От Украины для вступления в НАТО ожидаются "демократические реформы и реформы сектора безопасности".

Об этом заявила старший директор Совета национальной безопасности США по Европе Аманда Слоат, передает CNN.

Она добавила, что США и НАТО уже работают с Украиной над серией реформ "в сфере управления и безопасности", прогресс по которым ежегодно отслеживается министрами иностранных дел союзников.

На просьбу привести какой-либо конкретный пример реформ, она ответила, что "отчасти это задача Украины определить реформы и прогресс, который она планирует достичь".

Ранее глава МИД Кулеба заявил, что не знает, выполнения каких условий ждут от Украины для вступления в НАТО и вообще не понимает, зачем они нужны. Кроме того, он подтвердил, что главные противники приглашения Украины в Альянс - это США и Германия.

При этом вчера официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы войну США с Россией.

Мы разбирали главные причины, по которым участники саммита НАТО не дали Украине приглашения в Альянс.