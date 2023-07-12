По поводу отмены ПДЧ для Украины в случае начала процедуры вступления в НАТО, о чем было принято решение на саммите Альянса в Вильнюсе.

С одной стороны, это действительно несколько упрощает бюрократические процедуры - пропускается один из этапов, который требовал отдельного голосования всеми членами Альянса.

С другой стороны, то, что страны НАТО постоянно подчеркивают

необходимость выполнения Украиной неких условий для того, чтоб страна получила приглашение к вступлению в Альянс во-многом нивелирует отмену ПДЧ. Ведь все равно, получается, Украине нужно будет выполнить "домашнее задание". И хоть это и не будет называться "ПДЧ", но суть от этого почти не меняется.

Тем более, что в перечне условий - реформы и борьба с коррупцией. А этот процесс (а также оценка оценка его результатов со стороны Запада) может занять годы и годы.

Поэтому вполне понятно практически не скрываемое разочарование представителей украинской власти (включая Владимира Зеленского) решениями саммита в Вильнюсе.

Ранее мы писали о том, что среди членов НАТО нет консенсуса о предоставлении ПДЧ Украине в Альянсе.

А также, что Украина не знает, какие условия ей выдвигают для вступления в НАТО.