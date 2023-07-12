В среду, 12 июля, страны G7 сегодня согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По его словам, "Семерка" определит, как поддерживать обеспечение безопасности Украины в ближайшие годы, "чтобы прекратить войну, сдержать и ответить на любые будущие нападения".

В частности, страны G7 намерены поставить больше вооружения, ускорить обмен разведданными, помочь в киберзащите, расширить программы обучения украинских военных и развивать промышленную базу в Украине.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.