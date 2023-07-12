Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с президентом США Джо Байденом в Вильнюсе "очень хорошей" и "сильной".

Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

"Встреча длилась как минимум вдвое дольше, чем планировалось, и по содержанию получилась именно, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили ещё дольше. Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Отчетливо видим, как завершить эту войну нашей общей победой", - написал украинский президент, поблагодарив своего американского коллегу за поддержку.

Перед этим Владимир Зеленский объявил о первом заседании Совета Украина – НАТО в Вильнюсе, новой организационной форме сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом.

Кроме этого, президент заявил, что Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в конце этого года.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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