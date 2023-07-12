Кассетные снаряды, переданные США, будут использоваться только по военным целям на оккупированной части Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Россия применяет постоянно кассетные снаряды на нашей местности. Сражается исключительно на нашей земле. Убивает наших людей. Использует в течение многих лет кассетные снаряды. Постоянно. Ту помощь, которую мы можем получить от Соединенных Штатов Америки относительно кассетных снарядов, - это на использование сугубо по военным целям, сугубо на временно оккупированных территориях Украины", - сказал Зеленский.

"Это абсолютно контролируемо и нигде больше использоваться не будет. Должна быть справедливость. Смотрите, в этом нет справедливости, что агрессор оккупировал нас и девять лет оккупирует части наших территорий и убивает наших людей", - заявил президент Украины.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет применять переданные Соединенным Штатами кассетные боеприпасы только за пределами городов. Также Киев будет информировать об их использовании западных союзников.

Кроме того, FT опубликовала статью о том, почему кассетные снаряды могут быть эффективнее, чем обычные.