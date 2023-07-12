Украина будет применять переданные Соединенным Штатами кассетные боеприпасы только за пределами городов.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в кулуарах саммита НАТО, передает Politico.

Также Киев будет информировать об их использовании западных союзников.

Резников надеется, что эти боеприпасы позволят "изменить правила игры" и компенсировать нехватку обычных боеприпасов.

Ранее FT опубликовала статью о том, почему кассетные снаряды могут быть эффективнее, чем обычные.

Кроме того, недавно советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина в письменной форме заверила США, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории РФ.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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