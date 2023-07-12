Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем возможность запустить переговоры по членству Украины в ЕС уже в конце этого года.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали – нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе", - сообщил Зеленский.

Между тем Зеленский в Вильнюсе уже начал переговоры с президентом США Джо Байденом.

В сети появилось видео со встречи, на котором президент США решил пошутить.

"Плохие новости для вас, господин Зеленский: мы никуда не денемся, вы застряли с нами", — сказал американский президент.

Ранее Washington Post сообщал, что в США "пришли в ярость" из-за вчерашней критики Владимира Зеленского в адрес НАТО. В первый день саммита НАТО в Вильнюсе украинский президент назвал "абсурдом" решение Альянса выставить Украине условия для вступления и предположил, что Запад не хочет видеть Киев членом НАТО.

Мы писали о том, что первый день саммита НАТО завершился ужином лидеров, на который не приехал Байден. А также мы сообщали о других решениях саммита безотносительно украинского вопроса.