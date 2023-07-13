Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 13 июля.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о совещании с главами СБУ, ГУР и внешней разведки. Тема – анализ "всего, что связано с войной и безопасностью". Сообщил о совещании с международниками о начале подготовки к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне и о подготовке к работе совета Украина – НАТО, а также подготовки двухсторонних договоров о безопасности. Прокомментировал свой телефонный разговор с президентом ЮАР, которого пригласил присоединиться к продовольственной инициативе.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак назвал успешным результат в Вильнюсе и считает, что Украине важно победить до следующего саммита НАТО.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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