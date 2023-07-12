Украина могла бы выказать больше благодарности Западу за оказанную поддержку.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес на брифинге в Вильнюсе, передает The Guardian.

"Хотим мы этого или нет, но люди желают видеть толику благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов [оружия]. Иногда приходится убеждать законодателей на [Капитолийском] холме в Америке", — отметил Уоллес.

Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, но там ему сразу вручили список необходимого оружия.

"Я сказал им: "Знаете, мы не Amazon", - вспоминает министр.

Уоллес также считает, что окончательное заявление об Украине, озвученное на саммите НАТО, является выгодным для нее, а Владимир Зеленский обращается к украинской аудитории, когда критикует союзников.

Ранее газета Washington Post писала, что в США "пришли в ярость" из-за вчерашней критики Владимира Зеленского в адрес НАТО. В первый день саммита НАТО в Вильнюсе украинский президент назвал "абсурдом" решение Альянса выставить Украине условия для вступления и предположил, что Запад не хочет видеть Киев членом НАТО.