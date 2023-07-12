"Мы не Amazon". В Британии заявили, что Украина могла бы высказать больше благодарности Западу за поддержку
Украина могла бы выказать больше благодарности Западу за оказанную поддержку.
Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес на брифинге в Вильнюсе, передает The Guardian.
"Хотим мы этого или нет, но люди желают видеть толику благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов [оружия]. Иногда приходится убеждать законодателей на [Капитолийском] холме в Америке", — отметил Уоллес.
Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, но там ему сразу вручили список необходимого оружия.
"Я сказал им: "Знаете, мы не Amazon", - вспоминает министр.
Уоллес также считает, что окончательное заявление об Украине, озвученное на саммите НАТО, является выгодным для нее, а Владимир Зеленский обращается к украинской аудитории, когда критикует союзников.
Ранее газета Washington Post писала, что в США "пришли в ярость" из-за вчерашней критики Владимира Зеленского в адрес НАТО. В первый день саммита НАТО в Вильнюсе украинский президент назвал "абсурдом" решение Альянса выставить Украине условия для вступления и предположил, что Запад не хочет видеть Киев членом НАТО.