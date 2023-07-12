Страны "Большой семерки" пообещали оказывать срочную военную помощь Украине в случае нового конфликта с Россией в будущем. Также они пообещали в долгосрочной перспективе снабжать Киев современным оружием, в том числе самолетами и дальнобойной артиллерией.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на декларацию.

"Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами в области безопасности и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем", - приводит агентство слова из заявления стран "семерки".

Другие СМИ пишут, что декларация, принятая странами G7 в Вильнюсе, также содержит решение ускорить обмен разведданными и расширить подготовку украинских военных.

В Кремле еще до принятия декларации негативно высказались о предоставлении гарантий безопасности Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

Ранее сообщалось, что сегодня страны G7 сегодня согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что "Семерка" определит, как поддерживать обеспечение безопасности Украины в ближайшие годы, "чтобы прекратить войну, сдержать и ответить на любые будущие нападения".

Тем временем война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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