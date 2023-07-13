В Госдепе заявили, что с пониманием отнеслись к резкой критике Владимира Зеленского в адрес союзников за неготовность пригласить Украину в НАТО.

Публично позицию озвучила представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

Свой комментарий она дала, отвечая на вопрос журналистов о реакции Вашингтона на недавнее заявление президента Украины о нерешительности НАТО.

"Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать , что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", — сказала Калан.

Между тем, как пишет западная пресса, в кулуарах, не на публику, слова Зеленского привели Вашингтон в бешенство.

Напомним, 11 июля Зеленский прокомментировал планы западных лидеров не включить никакой конкретики по членству Украины в НАТО в готовящемся заявлении.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения", - сказал Зеленский.

По данным Washington Post, в США из-за этих слов "пришли в ярость".

Министр обороны Британии Бен Уоллес тоже высказал недовольство поведением властей Киева, сказав, что Украина могла бы выказать больше благодарности Западу за оказанную поддержку.